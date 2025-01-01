Два человека погибли в ДТП с микроавтобусами под Чусовым в Пермском крае Ещё двое госпитализированы Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

Утром 18 ноября на трассе Пермь—Чусовой произошло серьёзное ДТП с участием КамАЗа и двух микроавтобусов Ford Transit. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что авария случилась около 10 час. По дороге двигался грузовик КамАЗ под управлением водителя 1996 г.р. На 35 км он выбрал небезопасную скорость, не учел погодные и дорожные условия и не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Ford Transit, после чего этот автомобиль отбросило на другую машину той же марки. В результате аварии погибли водитель и пассажирка первого Ford Transit, а также пострадала ещё одна пассажирка этого автомобиля. Кроме того, травмы получил и водитель КамАЗа. Все пострадавшие были госпитализированы.

Сейчас сотрудники ГАИ продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ford Transit — серия грузовых фургонов, микроавтобусов, шасси и бортовых автомобилей, выпускаемых компанией Ford Motor Company. В линейке — разные модификации: от традиционной грузовой машины с задним ведущим мостом до переднеприводных развозных фургонов с пониженным полом кузова.

