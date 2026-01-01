Худруку пермского театра «У Моста» продлили контракт на прежних условиях Об этом сам Сергей Федотов сообщил в социальных сетях Поделиться Твитнуть

фото: Театр "У моста"

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов сообщил, что городские власти приняли решение о продлении его контракта на прежних условиях

«Друзья! Департамент продлил мой контракт на прежних условиях. Спасибо всем за поддержку!» — написал Федотов в социальных сетях.

Он также выложил скриншот подписанного 3 июля допсоглашения к его трудовому договору. Согласно этому документу, контракт остаётся в силе до 8 июля 2027 года. Соглашение подписала начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Анастасия Хорошеева.

Ранее, как стало известно «Новому компаньону», учредитель театра — департамент культуры горадминистрации — разработал новый устав театра, в котором первым лицом становится директор, с ним департамент подписывает контракт, а директор, в свою очередь, нанимает художественного руководителя.

По этой управленческой схеме работают уже все театры Пермского края. Одним из последних на директорскую модель в апреле нынешнего года перешёл Пермский академический Театр-Театр: вместо художественного руководителя Бориса Мильграма его возглавил генеральный директор Егор Мухин.

Сергей Федотов с этим решением городских властей категорически не согласился. В социальных сетях он разместил объёмный пост, в котором сообщал об этом.

«Новый компаньон» направил запрос в департамент культуры с просьбой прокомментировать ситуацию.

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