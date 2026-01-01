В Пермском крае водитель «Лады Гранты» получил травмы после ДТП Поделиться Твитнуть

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского округа

В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель отечественного автомобиля. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Кунгурского округа.

Авария случилась 5 июля около 20 часов на 15 км трассы Кунгур—Соликамск. Автомобиль «Лада Гранта» съехал в кювет. На место выехали спасатели отряда ГОР 7.

Прибыв на место происшествия, спасатели провели необходимые меры по стабилизации транспортного средства и обеспечению безопасности. Пострадавшего, мужчину 1987 г.р., транспортировали на спинальном щите до машины скорой медицинской помощи.

Ранее, в июне, в Пермском крае в результате ДТП погибли три человека. Причиной аварии стало лопнувшее колесо грузовика.

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