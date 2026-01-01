В Госавтоинспекции Прикамья рассказали о причинах ДТП с тремя погибшими Авария произошла в Сивинском округе Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Госавтоинспекции региона сообщили о причинах смертельного ДТП, произошедшего на трассе Кострома— Шарья—Киров—Пермь в Сивинском округе Пермского края 4 июня.

Напомним, тогда столкнулись грузовик, загруженный мукой, которым управлял житель Кировской области, и автодом с супружеской парой из Удмуртии. В происшествии погибли три человека, а собака дальнобойщика, благодаря действиям госавтоинспектора Фёдора Князева, осталась жива.

Как сообщили в краевой ГАИ perm.aif.ru, авария произошла из-за того, что у грузовика лопнуло переднее колесо. После этого фура выехала на встречную полосу и врезалась в автодом.

«Опытный водитель может справиться с управлением, если у автомобиля лопнет заднее колесо, — отметил старший инспектор ДПС ОСВ ДПС ГИБДД, старший лейтенант полиции Фёдор Князев, — но при повреждении переднего колеса это практически невозможно».

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