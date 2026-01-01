Минтербез Прикамья: включение сирен является сигналом к действию Это уже не просто предупреждение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

И.о. министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов рассказал, чем отличается уведомление о беспилотной опасности и сигнал «Внимание всем», когда жители слышат сирену. Комментарий чиновника опубликовал ЦУР Пермского края в соцсетях.

«Сирены включаются не просто так. Когда мы понимаем, что есть угроза пролёта беспилотника над территорией города, это уже руководство к действию. Мы определили для себя определённый временной промежуток. Около получаса — это то время, в течение которого может быть нанесён удар. Исходя из опыта предыдущих недель, у нас происходит ликвидация этих беспилотников силами ПВО и Минобороны», — пояснил чиновник.

При этом Альберт Марданов подчеркнул, что введение беспилотной опасности на территории Пермского края не обязательно связано с массовым полётом вражеских беспилотников — это может быть один беспилотник у границы региона. Тогда вводится режим беспилотной опасности.

«Когда мы слышим сирены, это руководство к действиям по сохранению своей жизни и здоровья», — добавил и.о. главы краевого минтербеза.

Альберт Марданов также ответил на вопрос, почему сообщение о режиме беспилотной опасности приходят с опозданием. По его словам, с операторами связи у властей постоянно «проводится корректирующая работа», но есть определённые особенности направления СМС. Для того чтобы уведомления приходили жителям незамедлительно, он посоветовал подключить приложение МЧС России.

Напомним, 6 июля на территории Пермского края был введён режим «Беспилотная опасность», а затем «Ковёр». В Перми и других городах жители слышат звук сирен.

Отметим, услышав сигнал «Внимание всем», нужно сохранять спокойствие и следовать рекомендациям по безопасности.

Если вы находитесь дома:

— не покидайте помещение;

— найдите укрытие в комнате без окон (например, ванная, туалет, коридор или кладовая);

— не пользуйтесь лифтом;

— держитесь подальше от окон и дверей;

— избегайте нахождения на лестничных клетках.

Если вы на улице:

— спрячьтесь в цокольном этаже ближайшего здания;

— воспользуйтесь паркингом или подземным переходом;

— не укрывайтесь у стен многоквартирных домов;

— избегайте использования автомобилей и остановочных павильонов в качестве укрытия;

— если вы в автомобиле, немедленно покиньте его и найдите безопасное место;

— если вы стали свидетелем полёта БПЛА, немедленно сообщите об этом по номеру 112.

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