В Прикамье ввели режим «Ковёр»

Ранее в регионе объявляли беспилотную опасность

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Беспилотник, БПЛА, дрон

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

На территории Пермского края объявили режим «Ковёр». Соответствующее уведомление жители региона получили от РСЧС.

Как правило, такой режим связан с полным прекращением полётов гражданском авиации на определённой территории и вводится с целью исключить риски для пассажирских самолётов во время работы ПВО. Соответственно, рейсы перенаправляют по другим маршрутам.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 6 июля с 8:30 в Пермском крае был введён режим «Беспилотная опасность», а в краевом минтербезе посоветовали жителям и гостям региона сохранять бдительность и не поддаваться панике.

Кроме того, на фоне беспилотной опасности были задержаны несколько рейсов в пермском аэропорту.

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