В Пермском крае 6 июля ввели режим беспилотной опасности Все оперативные службы приведены в состояние полной готовности Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 6 июля с 8:30 введен режим «Беспилотная опасность», о чем информирует министерство территориальной безопасности.

В министерстве уточнили, что все оперативные службы уже получили уведомление и находятся в состоянии полной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется сохранять бдительность и не поддаваться панике.

В случае необходимости можно обратиться в экстренные службы по номеру 112.

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