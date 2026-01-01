В Перми открылся бизнес-центр «Крылов» Ранее здесь находился хостел Поделиться Твитнуть

фото предоставлено компанией «Перспектива»

В Перми 30 июня открылся новый бизнес-центр «Крылов» (ул. Крылова, 36). Он расположен на пересечении улиц Крылова и Крисанова, недалеко от конгресс-холла «Пермь Экспо».

«Мы создали офисное пространство, чтобы предпринимателям было комфортно работать, встречаться с партнёрами и развивать свой бизнес», — прокомментировал глава компании «Перспектива».

Корпорация, напомним, приобрела шестиэтажное здание в июле 2025 года у ООО «Хостел», специализирующегося на аренде и управлении коммерческой недвижимостью. Сумма сделки не разглашалась.

Бизнес-центр имеет общую площадь 4,1 тыс. кв. м.

Здание было построено в 1989 году. Сначала здесь размещался Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства. Позже организацию преобразовали в ОАО «Пермгипроводхоз», но в итоге она прекратила деятельность. Затем здание переоборудовали под хостел. С 2023 года оно было выставлено на продажу.

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