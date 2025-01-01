Корпорация «Перспектива» приобрела здание пермского хостела на улице Крылова И планирует открыть здесь бизнес-центр Поделиться Твитнуть

Крылова, 36 / фото: domofoto.ru

В Перми сменился владелец административного здания, расположенного по ул. Крылова, 36. Ранее принадлежавшее ООО «Хостел» шестиэтажное здание приобретено инвестиционным подразделением корпорации «Перспектива». Об этом на пресс-конференции 2 июля сообщил председатель совета директоров корпорации Владимир Онянов.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», до совершения сделки в здании располагался хостел. Новый владелец планирует перепрофилировать объект в бизнес-центр и назвать его «Крылов». По мнению экспертов, продажа могла быть осуществлена со значительной скидкой от последней заявленной цены в 240 млн руб.

Онянов отметил, что приобретение здания является выгодным вложением, учитывая строительство ключевой транспортной развязки на ул. Крисанова в непосредственной близости. Планируется, что в здании будут размещены офисы малого и среднего бизнеса. По оценкам корпорации, потенциальными клиентами будущего бизнес-центра могут стать около 8 тыс. человек, проживающих в близлежащем жилом массиве и планируемых новостройках.

Здание по ул. Крылова, 36 имеет шесть этажей, а также подвал и технический этаж. Оно было построено в 1989 году и располагает открытой парковкой на 50 мест. Площадь участка под зданием составляет 1,7 тыс. кв. м. Объект продавался с 2023 года.

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