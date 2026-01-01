Проект будущего картодрома в Перми не прошёл госэкспертизу Эксперты сделали замечания, касающиеся уровня шума на будущем объекте Поделиться Твитнуть

На ш. Космонавтов, рядом с Гамовским трактом, победитель торгов построит новый картодром. Площадь участка КРТ — 16,04 га

аукционная документация

Управление государственной экспертизы Пермского края выдало отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство пермского картодрома. Застройщику предстоит внести в них изменения.

Федеральный девелопер «Железно» ведёт подготовительные работы к строительству нового картодрома в краевом центре. Как сообщил «Новому компаньону» директор «Железно-Пермь» Артём Елесин, при прохождении госэкспертизы у застройщика возникли незначительные сложности, касающиеся уровня шума на будущем объекте. По словам собеседника, замечания будут устранены в ближайшее время, после чего проект вновь отправится на экспертизу.

Напомним, девелопер получил право на заключение договора о комплексном развитии территории картодрома в Камской долине и участка на ш. Космонавтов в Перми по итогам аукциона в 2024 году. Стартовая цена лота — более 170 млн руб. По итогам торгов она не изменилась: единственным участником торгов оказалась структура кировского девелопера «Железно» — ООО СЗ «Железно Пермь 2».

Новый картодром должен появиться на участке в 16 га, между ш. Космонавтов и Гамовским трактом. Длина трассы составит 1,3 км, ширина — 8-12 м. Проект предполагал обустройство трибун на 400 мест и парковки на 250 автомобилей. Его реализация пойдёт в два этапа, первый будет реализован полностью за счёт средств застройщика.

Девелопер «Железно» известен как партнёр Пермского края по договору комплексного развития территории в Камской долине. Он построит жилой комплекс «Пятый элемент» на месте прежнего картодрома, взамен которого обустроит аналогичный, но более современный.

Ранее «Новый компаньон» уже писал о данном проекте КРТ.

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