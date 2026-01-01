В Прикамье уменьшилось количество жалоб на товары с маркировкой «Честный знак» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю зафиксировали значительное снижение количества жалоб на товары, которые подпадают под маркировку «Честный знак». Об этом «Новому компаньону» сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Альбинина Неганова.

Она отметила, что все подобные обращения ведомство рассматривает в рамках своей компетенции и в случае подтверждения принимает меры реагирования.

«В Пермском крае удалось добиться значительного снижения нарушений. Если в 2022 году с нарушениями реализовывалось 39 единиц на 1 тыс. продаж, то к 2025-му всего лишь восемь. То есть практически в несколько раз», — пояснила чиновница.

Подробнее о том, как в Пермском крае работает система «Честный знак», что она собой представляет и какие товары уже охвачены этой системой маркировки, можно прочитать в интервью на сайте «Нового компаньона».

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