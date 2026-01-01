«Главная задача Роспотребнадзора успешно решается с помощью цифровой маркировки» Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора в Пермском крае Альфия Неганова — о системе контроля товаров «Честный знак» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

Несколько лет подряд в России действует национальная система маркировка товаров «Честный знак», и сегодня этой маркировкой охвачено более 30 товарных групп. Контроль оборота большинства из них осуществляет Роспотребнадзор. Как в Прикамье внедрялась система цифровых паспортов для каждой единицы товара, гарантирующая прозрачность и подлинность, каким образом она функционирует в регионе и что даёт потребителям и бизнесу — в интервью «Новому компаньону» рассказала заместитель Управления Роспотребнадзора в Пермском крае Альфия Неганова.

Каким образом внедрялась система «Честный знак» в Пермском крае, что она собой представляет и о каких товарах можно с её помощью узнать?

«Честный знак» — это национальная система маркировки прослеживания товаров. Каждому товару присваивается уникальный код. Он называется Data Matrix, и все данные движения этого товара — от завода до прилавка — фиксируются в единой базе. Иными словами, это цифровой паспорт для каждой единицы товара.

Система внедрялась постепенно на всей территории России, не исключение и Пермский край. Начиная с товаров из натурального меха постепенно и поэтапно расширялись товарные группы как продовольственные, так и непродовольственные. В настоящее время цифровой маркировкой «Честный знак» охвачено более 30 товарных групп.

А кто контролирует это всё и следит за тем, чтобы не было нарушений, и каким образом?

Один из ключевых контролёров в розничном звене — Роспотребнадзор. Также контроль ведут и другие ведомства: Росздравнадзор, например, в части маркировки лекарственных препаратов, региональные органы власти (в части пива и пивных напитков) и иные. Но большинство — это более 30 товарных групп — закреплены за Роспотребнадзором.

Роспотребнадзор следит за тем, чтобы в рознице, общепите на товарах присутствовала маркировка, коды были подлинными и достоверными, а продукция соответствовала техрегламентам. То есть в рамках контрольно-надзорной деятельности мы проверяем соблюдение обязательных требований по каждой товарной группе, а ещё с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ), в постоянном режиме проводим мониторинг отклонений — от табачной продукции до шин и покрышек.

Какие отклонения отображаются в ГИС МТ, и можете ли вы видеть отклонения других регионов?

Все виды отклонений, начиная от нарушения установленных цен, то есть если товар продаётся выше или ниже стоимости, до незарегистрированных участников оборота (если участник оборота не зарегистрирован в той или иной товарной группе). Система всё это отслеживает, когда она считывает уникальный идентификационный код. После этого информация по отклонениям автоматически передаётся в систему ГИСМТ. Специалист Роспотребнадзора все отклонения может промониторить. Система охватывает всю территорию Российской Федерации. Но краевое Управление Роспотребнадзора может отслеживать участников оборота только на территории Пермского края, а Федеральная служба видит и проводит анализ по всем субъектам РФ.

Что такое «Честный знак» для потребителей?

Для них разработано специальное приложение. Покупатель его запускает, наводит камеру на код товара, например на пакет с молоком. Система проверяет его в своей базе, показывает пользователю характеристики: наименование, производителя, дату изготовления, состав, срок годности. Можно увидеть номер документа, подтверждающий качество и безопасность, например декларацию о соответствии.

После проверки система даёт заключение о товаре: зеленый сигнал: всё хорошо, товар легальный, он в обороте и данные в системе совпадают с этикеткой; красный сигнал: товар поддельный, система не видит его, истек срок годности или иные отклонения; серый сигнал: товар уже выведен из оборота, то есть продан ранее.

Вот так работает это приложение, оно простое в обращении и каждый справится, даже ребёнок десяти лет.

Если приложение показало товар «серым», что покупатель делает в этом случае?

Если в «Честный знак» показан статус «сомнительный товар», то любой потребитель может написать нам жалобу прямо в приложении, кликнув на «Сообщить о нарушении». Все подобные обращения, поступившие через систему, мы рассматриваем в рамках своей компетенции и в случае подтверждения принимаем меры реагирования.

Много ли таких жалоб было с начала этого года и сколько за 2025-й?

Знаете, довольно-таки прилично. Но ни одно обращение не оставлено без внимания специалистов. А благодаря постоянному мониторингу, в том числе и в рамках рассмотрения обращений через приложение «Честный знак», в Пермском крае удалось добиться значительного снижения нарушений. Если в 2022 году с нарушениями реализовывалось 39 единиц на 1 тыс. продаж, то к 2025-му всего лишь восемь. То есть практически в несколько раз. Работа по контролю продолжается в постоянном режиме, и она будет продолжаться.

Таким образом, главная задача Роспотребнадзора (обеспечить безопасный рынок) успешно решается с помощью цифровой маркировки. Система «Честный знак» делает рынок прозрачнее, сокращает нарушения и предоставляет потребителю не только гарантию подлинности, но и понятный инструмент для оценки пользы продуктов через другой сервис «Что за продукт?».

А как работает система для бизнеса? Понятно, что она накладывает определённые ограничения. Часто ли бизнес попадается на нарушениях-отклонениях?

Как я уже говорила, мы видим все отклонения и анализируем их количество у каждого участника оборота. Основное отклонение — в части разрешительного режима. Как он работает? По сути, это умный фильтр. Прямо на кассе, когда продавец сканирует код Data Matrix, кассовая программа не просто добавляет его в чек, а автоматически отправляет запрос в систему «Честный знак», и продажа состоится только в том случае, если система даст зелёный цвет. То есть покажет легальность товара, срок его годности и цену.

Поэтому, если предприниматель решил продавать товары в розницу, то он должен понимать, что он, во-первых, должен быть зарегистрирован как участник оборота. Во-вторых, соблюдать все правила, которые касаются обязательной цифровой маркировки и обязательно иметь разрешительный режим.

В чём главное преимущество «Честного знака»?

Во-первых, это прозрачность и осознанность. То есть мы видим, что покупаем и как покупаем. Второе — это возможность проследить за товаром от завода-изготовителя до конечного потребителя. И третье — защита от «чёрного» рынка.

Как часто проходят проверки с вашей стороны?

В 2025 году в рамках контрольно-надзорной деятельности и профилактики проведено 332 проверки, из них с нарушением оказались 330 случаев. Результативность составила 99,4%, то есть практически 100%. Если наши специалисты видят отклонения, мы выходим на выездное обследование, убеждаемся, что товар действительно без маркировки, либо было другое нарушение в течение некоторого периода. В этом случае мы незамедлительно переходим в контрольную закупку и тем самым проводим контрольно-надзорные действия.

Какие санкции грозят нарушителям?

Они разные: от штрафных санкций до ареста и изъятия продукции из оборота. Это что касается контрольно-надзорной деятельности. Для предотвращения нарушений используются ещё и профилактические мероприятия: информирование, консультирование и выдача предостережений. Например, мы провели почти вдвое больше профмероприятий по сравнению с предыдущими годами, а именно 3857.

Ещё раз отмечу, что наши сотрудники ежедневно ведут мониторинг каждой товарной группы. Чтобы предотвратить отклонения в работе хозяйствующих субъектов, в рамках профилактики выдаём предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований тем субъектам, которые совершают наибольшее количество отклонений. В итоге действительно наблюдаем у них снижение числа отклонений. Если же у хозсубъекта ничего не меняется, тогда выходим на контрольно-надзорные мероприятия и применяем меры административного реагирования.

Как Пермский край выглядит на фоне соседних регионов, в ПФО и России в целом?

В целом неплохо. По многим товарным группам Пермский край в «зелёной зоне» в части разрешительного режима, то есть в зоне, где есть тенденция к снижению числа нарушений за определённый период, за квартал, например. Для сравнения: по товарной группе «Антисептики» в мае 2025 года было восемь нарушений разрешительного режима на 1 тыс. продаж, а в мае 2026-го — 0,6 на 1 тыс. продаж.

Какие ещё есть разработки, ноу-хау в сфере повышения прозрачности рынка?

С конца 2025 года в мобильном приложении «Честный знак» внедрили проект Роспотребнадзора «Что за продукт?». Этот сервис показывает не только сведения о пищевом товаре от конечной точки до производителя, но и состав продукта в целом. Система маркировки «Светофор» основана на методике Роспотребнадзора. Она обозначает товары зелёным, жёлтым или красным цветом. При этом ещё отображаются уровни содержания сахара, соли, жиров и ещё 11 показателей продукта, что важно для здоровья и формирования здоровых привычек.

Зелёный уровень — это полезный продукт, жёлтый — средний, красный — высокий уровень содержания ингредиентов, вредных для здоровья. Там же можно узнать больше о продуктах питания. Например, что такое белки, какую энергию они дают и так далее. То есть сервис «Что за продукт?» помогает быстро оценить пользу и вред пищевых продуктов.

Ожидаются ли в этом году какие-то изменения для участников рынка, например ужесточение контроля, повышение штрафов за продажу не прошедших проверку товаров?

Да, ещё одна новелла — поправки, внесённые в КоАП РФ в мае этого года президентом РФ Владимиром Путиным. Эти изменения подразумевают введение механизмов автоматических штрафов. Если сейчас мы наказания накладываем в рамках контрольно-надзорной деятельности, то штрафы за нарушения по трём позициям будут приходить участникам оборота автоматически.

Первая позиция — за продажу просроченной продукции. Вторая — за продажу табачной и никотинсодержащей продукции с нарушением ценообразования, то есть если цена ниже минимальной или выше максимальной установленной розничной цены. И третье — если индивидуальный предприниматель продаёт табачную или никотинсодержащую продукцию и не зарегистрирован как участник оборота. Федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

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