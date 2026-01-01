Подписан приказ о комплексном развитии территорий в Кировском районе Перми Общая площадь реновации составляет 19,9 га Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ о комплексном развитии территории в Кировском районе города (район ДДК им. Кирова и участок ул. Маршала Рыбалко). Общая площадь проекта составляет 19,9 га.

В рамках КРТ за счёт инвестора запланировано расселение девяти ветхих и аварийных домов общей площадью около 7,9 тыс. кв. м, создание нового современного жилья и комфортной городской среды.

Проектом также предусмотрено создание улично-дорожной сети, общественного центра и спортивной площадки. Нефункционирующее здание самого ДДК не входит в границы проекта. Существующие зелёные зоны — сквер и парк — будут благоустроены.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми получено разрешение на возведение третьей очереди жилого комплекса «Ультима СИТИ», строительство которого идёт в рамках договора комплексного развития территории (КРТ) в м/р ДКЖ.

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