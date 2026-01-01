Получено разрешение на строительство третьей очереди ЖК в районе ДКЖ в Перми Общая площадь квартир составит 28,2 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГК «Кортрос»

В Перми получено разрешение на возведение третьей очереди жилого комплекса «Ультима СИТИ», строительство которого идёт в рамках договора комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне ДКЖ, сообщает пресс-служба ГК «Кортрос».

По Каслинскому переулку, 6а девелопер планирует возвести честь секций высотой 7-25 этажей. Общая площадь объекта составит около 50 тыс. кв. м, жилых помещений — 28,2 тыс. кв. м. В компании пояснили, что планируется обустроить также закрытые дворы без машин, подземные паркинги и сквер для прогулок. Предусмотрена также концепция «Умный дом».

Отметим, что КРТ на ДКЖ является одним из крупнейших договоров комплексного развития в России, реализуемый по инициативе власти. В проект входят кварталы «Арт СИТИ», «Парк СИТИ», «Ультима СИТИ» и деловой центр «Пермь СИТИ», получивший название «Жар-птица».

В настоящее время уже идёт строительство первой и второй очереди ЖК «Ультима СИТИ». Проект предусматривает историю микрорайона ДКЖ, связанную с железной дорогой, — в отделке фасадов используются матовые панели серебряных оттенков, металлические вставки, бронзовые оттенки.

В целом на участке в 25 га будет возведено 200 тыс. кв. м жилья, социальная, дорожная и образовательная инфраструктура, включая школу на 1400 мест и детский сад на 200 мест.

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