Получено разрешение на строительство I очереди жилья рядом с ДКЖ в Перми
Начнётся возведение первых двух жилых домов ансамбля «Ультима-Сити»
Минимущества Пермского края выдало ГК «КОРТРОС» разрешение на строительство первой очереди проекта комплексного развития микрорайона «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ). Первый этап подразумевает возведение первых двух жилых домов ансамбля «Ультима-Сити». Об этом сообщает пресс-служба ГК «КОРТРОС».
Разрешение выдано на основании положительных заключений госэкспертизы. Общая площадь зданий составляет 36,7 тыс. кв. м, общая площадь 423 квартир — 17,7 тыс. кв. м. В домах будут помещения общественного назначения и подземные паркинги. Площадь участка, на котором реализуется проект, составляет 8,5 тыс. кв. м.
Проект ДКЖ включает также ещё три квартала: «Арт-Сити» и «Парк-Сити» у Чернявского леса и «Пермь-Сити» — деловой кластер с бизнес-центром, технопарком и гостиницами. Ранее уже сообщалось, что Градостроительный совет Пермского края согласовал архитектурную концепцию «Жар-птица» для «Пермь-Сити».
Напомним, проект КРТ в микрорайоне ДКЖ охватывает площадь свыше 25 га, он рассчитан на более 10 тыс. жителей.
