Получено разрешение на строительство I очереди жилья рядом с ДКЖ в Перми Начнётся возведение первых двух жилых домов ансамбля «Ультима-Сити»

Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

Минимущества Пермского края выдало ГК «КОРТРОС» разрешение на строительство первой очереди проекта комплексного развития микрорайона «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ). Первый этап подразумевает возведение первых двух жилых домов ансамбля «Ультима-Сити». Об этом сообщает пресс-служба ГК «КОРТРОС».

Разрешение выдано на основании положительных заключений госэкспертизы. Общая площадь зданий составляет 36,7 тыс. кв. м, общая площадь 423 квартир — 17,7 тыс. кв. м. В домах будут помещения общественного назначения и подземные паркинги. Площадь участка, на котором реализуется проект, составляет 8,5 тыс. кв. м.

Проект ДКЖ включает также ещё три квартала: «Арт-Сити» и «Парк-Сити» у Чернявского леса и «Пермь-Сити» — деловой кластер с бизнес-центром, технопарком и гостиницами. Ранее уже сообщалось, что Градостроительный совет Пермского края согласовал архитектурную концепцию «Жар-птица» для «Пермь-Сити».

Напомним, проект КРТ в микрорайоне ДКЖ охватывает площадь свыше 25 га, он рассчитан на более 10 тыс. жителей.

