Концепция Пермь-сити получила одобрение краевого Градсовета

В понедельник, 17 ноября, состоялось заседание Градостроительного совета Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина. На встрече были рассмотрены архитектурные концепции четырёх проектов. Особое внимание экспертов уделялось интеграции новых объектов в исторический и культурный контекст региона.

Дмитрий Махонин подчеркнул важность участия молодых специалистов в конкурсе «Про_города». «Мы привлекаем начинающих специалистов, что в будущем позволит нам эффективнее работать в градостроительной сфере», – отметил губернатор.

Среди представленных проектов были два от группы компании «Кортрос», одного из ведущих девелоперов России. Компания реализует три крупных проекта в Перми.

Градсовет одобрил концепцию комплекса Пермь-сити, который будет возведён рядом со спортивной ареной. Комплекс объединит офисные помещения, технопарк, торговые зоны и места для отдыха. Концепция компании V&P, получившая единогласное одобрение, вдохновлена сказочным образом жар-птицы. Максимальная высота здания составит более 105 м.

Проект комплексной жилой застройки на ул. Куйбышева в Свердловском районе охватывает территорию площадью 12,5 га. Застройщику предстоит улучшить жилищные условия жителей, расселив 26,5 тыс. кв. м. Концепция учитывает сохранение исторического облика Комсомольской площади и Комсомольского проспекта, а также создание единой застройки по ул. Куйбышева.

«Для нас было важно создать новый район, сохранив уникальность места. Рядом находится Комсомольский проспект, и мы должны были избежать ошибок, чтобы сохранить его как сердце города», – подчеркнула замминистра и главный архитектор регионального Минимущества Елена Ермолина.

Также была рассмотрена территория КРТ площадью 1,56 га, ограниченная улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской. Проект реализуется ООО СЗ «Горизонт». На участке расположены объекты социальной инфраструктуры, торговые площади, спортивные центры и зелёные зоны отдыха. Концепция основана на идее создания «умного города», вдохновлённой литературой. Рядом находятся здание-книжка и детская библиотека, что стало основой для концепции литературного квартала.

Кроме того, на заседании обсуждался проект гостиницы на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской. Его реализует ООО «СМТ «Химмашсервис». Проект, отправленный на доработку, предусматривает шестиэтажное здание в современном классическом стиле. Гостиница обеспечит комфортный отдых благодаря современному номерному фонду и набору соответствующих услуг.

Все представленные проекты получили поддержку экспертов Градостроительного совета Пермского края.

