«Кортрос» начнёт строительство жилья в пермском микрорайоне ДКЖ осенью

ДКЖ ПАРК / фото: ГК «Кортрос»

В пермском микрорайоне ДКЖ компания «Кортрос-Пермь» намерена приступить к реализации масштабного проекта комплексного развития территории (КРТ), одного из самых крупных в регионе. По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», застройщик рассчитывает начать возведение жилых домов на данной территории уже этой осенью.

В апреле 2024 года столичный девелопер «Кортрос» стал победителем торгов, организованных краевым министерством строительства, получив право на комплексное развитие территории в районе ДКЖ. Участок площадью 25,3 гектара находится в границах улиц Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса.

Согласно планам «Кортрос», на этой территории будет построено около 200 тыс. кв. м жилья, а также необходимые социальные объекты и дорожная сеть. Проект предусматривает строительство новой школы, рассчитанной на 1400 учащихся, и детского сада на 200 мест, а также создание более десяти скверов и общественных зон. Для проведения реновации потребуется расселение и демонтаж старых, ветхих домов.





