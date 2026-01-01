Выдано разрешение на возведение второй очереди проекта «Ультима СИТИ» в Перми Новый дом на 377 квартир станет частью проекта КРТ в м/р ДКЖ Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Кортрос"

В ГК «Кортрос» 13 марта сообщили о получении разрешения на строительство второй очереди ЖК «Ультима СИТИ» в Перми. Новый дом на 377 квартир станет частью проекта КРТ в м/р ДКЖ.

Вторая очередь проекта выполнена в стиле урбан-блока, предложенном международным бюро «МЛА+» для первой очереди. Новый дом состоит из двух секций разной высоты — 25 и 10 этажей, с общей площадью здания 30,9 тыс. кв. м. Из них 17,2 тыс. кв. м отведены под квартиры, а 3,6 тыс. кв. м — под общественные пространства.

Планировка квартир включает одно- и двухкомнатные варианты, студии, а также трехкомнатные квартиры. На подземном уровне будет расположен паркинг на 85 машино-мест, из которых 4 места предназначены для электромобилей. В проекте также предусмотрены 37 кладовых помещений и коммерческие объекты на первых этажах.

Вторая очередь «Ультима СИТИ» займет участок площадью 3,7 тыс. кв. м.

Напомним, разрешение на строительство первой очереди проекта было получено в декабре 2025 года. Она включает два урбан-блока на 423 квартиры общей площадью более 36,7 тыс. кв. м на участке в 8,5 тыс. кв. м.

В проект ДКЖ также входят кварталы «Арт СИТИ», «Парк СИТИ» и «Пермь-Сити», где планируется строительство бизнес-центра, технопарка, гостиниц и других объектов. На участке в 25 га будет возведено 200 тыс. кв. м жилья, деловой кластер, десятки рекреационных зон, а также «умная» социальная, дорожная и образовательная инфраструктура, включая школу на 1400 мест и детский сад на 200 мест.

