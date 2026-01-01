Потоп в пермском общежитии взял на контроль следком Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователь следственного отдела по Индустриальному району Перми начал процессуальную проверку после сообщений о нарушении жилищных прав. В социальных сетях появилась информация о том, что 30 июня из-за сильного ливня в общежитии на пр. Декабристов произошло затопление общих помещений. Жители дома жалуются на плохое состояние крыши.

Сейчас управляющая компания устранила протечку. Следователи оценят обоснованность жалоб, указанных в публикации, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, 30 июня в Перми прошли мощные ливни, вызвавшие серьезные повреждения инфраструктуры, оползни, затопление улиц и общественных пространств.

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