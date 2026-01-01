В Перми с 3 июля перенесут трамвайную остановку «Универсам» Изменения связаны с капремонтом улицы Борчанинова Поделиться Твитнуть

С 3 июля в Перми изменится место посадки пассажиров на трамвайной остановке «Универсам» (в направлении Центрального рынка). Как сообщают в городском департаменте транспорта, остановка будет перенесена за перекресток с ул. Луначарского. Нововведение актуально для пассажиров трамвайных маршрутов №4, 5, 7 и 12. Перенос остановки является временным и связан с капитальным ремонтом ул. Борчанинова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что капремонт улицы Борчанинова в Перми закончится в декабре. Строители уже завершили работы на участках от ул. Петропавловской до ул. Ленина, между улицами Ленина и Пермской, а также от ул. Пермской до ул. Екатерининской.

По проекту капремонта ул. Борчанинова, на участке между улицами Петропавловской и Пушкина планируется ремонт дороги, тротуаров и создание парковки. Подрядчик также выполнит локальное расширение проезжей части перед перекрестками и установит «островки». Кроме того, там появятся современные элементы озеленения, малые архитектурные формы, будут переустроены подземные коммуникации.

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