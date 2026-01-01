Капремонт улицы Борчанинова в Перми закончится в декабре Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В МКУ «Пермблагоустройство» рассказали, как ведётся капремонт ул. Борчанинова в Перми. Строители уже завершили работы на участках от ул. Петропавловская до ул. Ленина, между улицами Ленина и Пермской, а также от ул. Пермской до ул. Екатерининской.

На отрезке между улицами Петропавловской и Ленина подрядчик провёл работы по переустройству дождевой и кабельной канализации, перенёс контактную сеть, расширил проезжую часть, обустроил тротуар у Театра-Театра и обновил трамвайную остановку. На участке от ул. Ленина до ул. Пермской также были выполнены работы по замене подземных коммуникаций, установлены новые трамвайные остановки, обновлено дорожное покрытие и тротуары.

Между улицами Пермской и Екатерининской обновлено дорожное полотно и построен тротуар на чётной стороне ул. Борчанинова. Продолжаются работы по устройству тротуара на нечетной стороне, при этом проезд по этому участку уже открыт.

Сейчас подрядчик занимается ремонтом участка от ул. Екатерининской до ул. Луначарского. Из-за этого на данном отрезке ограничено движение транспорта, за исключением трамваев.

По проекту капремонта ул. Борчанинова, на участке между улицами Петропавловской и Пушкина планируется ремонт дороги, тротуаров и создание парковки. Подрядчик также выполнит локальное расширение проезжей части перед перекрестками и установит «островки». Кроме того, там появятся современные элементы озеленения, малые архитектурные формы, будут переустроены подземные коммуникации.

Завершение всех работ запланировано на конец текущего года.

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