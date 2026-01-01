Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Общепит в Пермской галерее становится на паузу
Кофейня и ресторан закрываются для оформления арендных формальностей
Пермская художественная галерея в ближайшие две недели будет функционировать без сопутствующих сервисов общественного питания. Кофейня в фойе музея не работает уже неделю, ресторан «Галерея» закрывается с завтрашнего дня — 2 июля.
Официально обозначенная причина перерыва в работе точек общепита — технические неполадки. Однако, как удалось выяснить «Новому компаньону», кофейня и ресторан закрываются для окончательного оформления арендных договоров.
Возможно, в результате дооформления всех формальностей рестораторам удастся открыть в «Бельгийском домике», примыкающем к основному зданию галереи, полноценную кухню. Её размещение планируется на втором этаже здания, а на сегодня в аренде у ресторана находится только первый этаж. Сейчас ресторан работает в формате кафе: еда готовится из привезённых с другой точки полуфабрикатов.
По нашей информации, формальности могут занять около двух недель, после этого бизнесы в Пермской галерее должны вновь открыться.
Как сообщал ранее «Новый компаньон», постоянная экспозиция Пермской галереи с 30 июня расширилась: в ней открылся большой раздел советского искусства.
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