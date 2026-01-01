Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской художественной галерее открылся раздел советского искусства На следующей неделе планируется открытие ещё одного раздела постоянной экспозиции Поделиться Твитнуть

Александр Дейнека. "Стахановцы"

Ольга Шур

Открытие Пермской художественной галереи в новом здании — событие не однодневное: это процесс на весь год. В последний день июня тихо, без каких-то специальных церемоний, открылась для посещения большая часть третьего этажа — постоянная экспозиция советского искусства (0+).

В прежнем здании её не было почти 40 лет: в 1989 году в стране демонтировалась советская власть, а в галерее — советская экспозиция. С тех пор огромные коллекции российского искусства XX-XXI веков «выходили в свет» только по особым случаям, в составе выставок, но даже эти нечастые оказии предъявили публике многие произведения, с которыми хочется встречаться снова и снова. Отныне в минуты душевных сомнений и тревог можно прийти в галерею, чтобы увидеть «Токийское окно» Юрия Пименова, «Мальчика, которого не боятся птицы» Аделаиды Пологовой или, например, легендарное полотно Виталия Тюленёва «Зимний вечер».

Огромная, занимающая почти весь третий этаж экспозиция даёт полное представление об истории российской живописи ХХ и начала XXI веков, о её важнейших эстетических направлениях, о региональных школах, а также о пермском искусстве — как и было обещано, ему отведено несколько пространств.

Экспозиция разделена пополам в соответствии с хронологическим принципом. Первую половину ХХ века курировала искусствовед Тамара Шматёнок, вторую — Ирина Андренко; декоративно-прикладное искусство представляла Александра Пестова, сокуратором экспозиции выступила Надежда Беляева.

Очень много в новых залах вещей, которые выставляются впервые; получается, что советский раздел в Пермской художественной галерее — это не только повод для встречи с любимыми именами и названиями, но и возможность получить совершенно новые впечатления.

Ещё одну небольшую экспозицию на третьем этаже — «Народное искусство» — планируют открыть уже на следующей неделе. После этого переезд Пермской галереи на «Завод Шпагина» можно будет считать завершённым.

Подробный анализ советского раздела Пермской художественной галереи будет опубликован в «Новом компаньоне» 14 июля.

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