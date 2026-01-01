Пермь заняла седьмое место по числу кофеен среди городов-миллионников В краевой столице насчитывается 371 кофейное заведение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь заняла седьмое место среди городов-миллионников по количеству кофеен. На июнь 2026 года в столице Прикамья насчитывается 371 кофейное заведение, сообщает ТАСС с ссылкой на сервис «Контур.Фокус».

Согласно данным аналитиков, в России в целом функционирует более 20,7 тыс. кофеен. Лидером по количеству кофеен является Москва с 4,18 тыс. заведений. На втором месте находится Санкт-Петербург с 2,1 тыс. кофеен, а третью позицию занимает Краснодар с 627 точками. В десятку лидеров также вошли Новосибирск (523), Екатеринбург (517), Сочи (373), Ростов-на-Дону (326), Челябинск (276) и Казань (273).

Ранее «Новый компаньон» также писал, что лидером по количеству предприятий малого и среднего бизнеса в Перми стал Свердловский район. В этом районе зафиксировано более 1,4 тыс. объектов сферы услуг и общественного питания: автомойки, шиномонтажи, пункты выдачи заказов, кабинеты косметологии, ногтевые студии, парикмахерские, бары, кафе и кофейни.

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