Свердловский район Перми оказался лидером по количеству предприятий малого и среднего бизнеса Второе место разделили Мотовилихинский и Индустриальный районы Поделиться Твитнуть

Предоставлено сервисом "2ГИС"

По данным сервиса геоаналитики «2ГИС Про» на июнь 2026 года, лидером по количеству предприятий малого и среднего бизнеса в Перми стал Свердловский район. В этом районе зафиксировано более 1,4 тыс. таких организаций, сообщили аналитики в ответ на запрос «Нового компаньона».

На втором месте оказались Мотовилихинский и Индустриальный районы, где насчитывается по 900 компаний. В Дзержинском и Ленинском районах работает 800 и 700 точек соответственно. Меньше всего предприятий малого бизнеса сосредоточено в Кировском и Орджоникидзевском районах — по 500 организаций. В выборку вошли объекты сферы услуг и общественного питания: автомойки, шиномонтажи, пункты выдачи заказов, кабинеты косметологии, ногтевые студии, парикмахерские, бары, кафе и кофейни.

При этом наибольший автомобильный трафик аналитики фиксируют на улицах Чкалова, Стахановской, Столбовой, Героев Хасана, на Северной Дамбе, ул. Спешилова, а также на ш. Космонавтов. Пешеходный трафик наиболее плотный в микрорайонах Ераничи, Садовый и Крохалёва. В этих локациях наблюдается и наибольшая концентрация предприятий малого бизнеса, отметили в «2ГИС».

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