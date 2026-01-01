В минздраве Прикамья сообщили о состоянии ребёнка, на которого напал медведь
В Министерстве здравоохранения Пермского края подтвердили факт обращения в медицинское учреждение несовершеннолетнего из Кудымкарского округа со следами нападения животного.
Напомним, 30 июня СМИ сообщили о нападении медведя на шестиклассника в районе д. Тебенькова. Мальчик вместе с мамой собирал землянику в лесу. Животное исцарапало школьника.
«Ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение», — заявили в минздраве.
Также «Новому компаньону» рассказали, что краевое минприроды проводит проверку. О её результатах станет известно позже.
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