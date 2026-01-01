В Пермском крае на ребёнка напал медведь Пострадавший госпитализирован Поделиться Твитнуть

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Сегодня, 30 июня, в Кудымкарском округе Пермского края медведь напал на шестиклассника. Мальчик предположительно собирал землянику. Несовершеннолетний получил травмы и находится в больнице. По словам его матери, животное сильно исцарапало ребёнка. Об этом пишет газета «Парма-Новости».

Издание отмечает, что в последние две недели жители д. Васюкова неоднократно замечали медведей. С одной стороны деревни были замечены два медвежонка, которые переходили дорогу перед машиной, а с другой стороны — свежий медвежий помёт. Также недалеко от этого места видели медведицу с медвежонком.

Инцидент произошёл в трёх километрах от д. Васюкова, рядом с д. Тебенькова.

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