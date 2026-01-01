Апелляция подтвердила увольнение директора пермской гимназии из-за конфликта интересов Поделиться Твитнуть

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Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда подтвердила решение Ленинского районного суда Перми. В соответствии с этим решением был удовлетворен иск прокурора Дзержинского района Перми. Суд признал незаконным приказ департамента образования городской администрации и обязал изменить основание и формулировку увольнения директора МАОУ «Гимназия № 31».

Теперь увольнение должно быть оформлено по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, что означает непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, в котором он участвует, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с требованиями прокурора. Они установили, что директор гимназии в течение длительного времени не направляла уведомление о возникшем или возможном конфликте интересов в адрес работодателя — департамент образования Перми.

Ранее «Новый компаньон» писал, что директор МАОУ «Гимназия № 31» Светлана Салюкова уволилась по собственному желанию на фоне конфликта с педагогами.

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