В Перми из-за конфликта с педагогами увольняется директор гимназии № 31 Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Директор пермской гимназии № 31 Светлана Салюкова увольняется со своего поста, об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на департамент образования администрации Перми.

О кадровом решении сообщили после того, как на прошлой неделе в СМИ обратились обеспокоенные родители учеников гимназии № 31. Они рассказали о ситуации в образовательном учреждении в связи с кадровым голодом. По их словам, в этом году из гимназии стали массово увольняться учителя, а в начале нового учебного года в школе будто бы возникла нехватка педагогов.

Родители предположили, что причиной стали конфликты между директором и педагогами. Из-за них будто бы из гимназии к началу 1 сентября уволились 16 учителей.

В департаменте образования после проведённой проверки уточнили, что за год из учреждения ушли 35 педработников. В ведомстве отметили, что в связи со сложившейся ситуацией кадровая обеспеченность гимназии находится на особом контроле, и к началу учебного года в школу принят 31 педагог. Сейчас набор продолжается.

На фоне всего произошедшего директор учебного заведения Светлана Салюкова решила уволиться по собственному желанию. Её последний рабочий день будет 2 октября. Обязанности директора будет исполнять её заместитель — Гульнара Козлова.

Гимназия № 31 находится на ул. Подлесной, 37. Солюкова возглавляла учебное заведение пять лет.

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