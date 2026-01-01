В Прикамье простятся с погибшим на СВО Олегом Петровым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Кочёвского муниципального округа

В ходе специальной военной операции на территориях ЛНР, ДНР и Украины погиб житель Кочёвского муниципального округа Пермского края Олег Петров. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Олег Петров родился в 1995 году. Прощание с ним состоится 30 июня в с. Большая Коча, у памятника, с 11:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Красновишерске Пермского края состоялась церемония прощания с Юрием Усаниным, также погибшим в специальной военной операции.

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