В Пермском крае простились с погибшим на СВО Юрием Усаниным Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Красновишерского округа

В Красновишерске Пермского края состоялась церемония прощания с Юрием Усаниным, погибшим в специальной военной операции на территориях ЛНР, ДНР и Украины. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Известно, что Юрий Усанин родился 26 января 1980 года.

Похороны бойца прошли с воинскими почестями в Красновишерске 22 июня.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 23 июня в Прикамье прощались с погибшим в зоне СВО жителем Еловского округа морпехом Александром Бобылёвым.

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