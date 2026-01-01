В Пермском крае простятся с погибшим на СВО морпехом Александром Бобылёвым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Еловского округа

В Прикамье простятся с погибшим в зоне СВО жителем Еловского округа Александром Бобылёвым, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Александр Бобылёв родился 1 марта 1991 года в д. Берёзовка Еловского района Пермской области. Его школьные годы прошли в Брюховской школе. Он увлекался спортом, техникой и любил походы.

Трудовая деятельность Александра началась в Перми, где он работал кровельщиком на стройке. Затем перешёл на строительство высотных сооружений, а позже стал дорожным рабочим.

В апреле 2023 года Александр принял решение стать участником СВО. Он заключил контракт с минобороны, служил в морской пехоте.

В июне 2023 года, выполняя боевое задание, Александр получил ранение и был госпитализирован. В июле того же года вернулся к военной службе. 31 июля 2023 года в ходе выполнения боевого задания мужчина погиб.

Церемония прощания состоится 23 июня 2026 года в с. Елово: с 11:00 — прощание в ритуальном зале, расположенном по адресу: с. Елово, ул. Ленина, 81 (напротив церкви); в 12:00 — гражданская панихида в том же ритуальном зале; в 12:30 — отпевание в Петропавловском храме.

Похоронят Александра Бобылёва на Еловском кладбище.

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