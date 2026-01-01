Дочь мэра Перми набрала 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию
Эдуард Соснин, глава Перми, сообщил perm.aif.ru, что его дочь успешно сдала ЕГЭ по обществознанию, получив высший балл.
В своём сообщении в социальных сетях мэр отметил, что в Перми 56 школьников сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Среди них три выпускника, получившие максимальные результаты по нескольким предметам.
Всего в Пермском крае мультистобалльниками стали четверо одиннадцатиклассников. Это не максимальный результат в истории: в 2024 году шесть выпускников в Пермском крае сдали на 100 баллов по два экзамена.
Всего в Пермском крае 101 стобалльник, а результат 80+ показал на ЕГЭ 4421 выпускник 2026 года.
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