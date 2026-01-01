Дочь мэра Перми набрала 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Иван Петров

Эдуард Соснин, глава Перми, сообщил perm.aif.ru, что его дочь успешно сдала ЕГЭ по обществознанию, получив высший балл.

В своём сообщении в социальных сетях мэр отметил, что в Перми 56 школьников сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Среди них три выпускника, получившие максимальные результаты по нескольким предметам.

Всего в Пермском крае мультистобалльниками стали четверо одиннадцатиклассников. Это не максимальный результат в истории: в 2024 году шесть выпускников в Пермском крае сдали на 100 баллов по два экзамена.

Всего в Пермском крае 101 стобалльник, а результат 80+ показал на ЕГЭ 4421 выпускник 2026 года.

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