В Перми на Дне молодёжи наградили мультистобалльников Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Во время празднования Дня молодёжи на эспланаде в Перми 27 июня состоялось торжественное поздравление лучших выпускников средних школ — так называемых мультистобалльников — тех, кто получил максимальное количество баллов более чем за один экзамен ЕГЭ. Поздравления получили и учителя, подготовившие их к экзаменам.

Мультистобалльниками стали четверо одиннадцатиклассников. Они получили максимальные баллы по двум предметам:

— Анна Мальцева (школа № 12, Пермь) — русский язык и обществознание; подготовку обеспечили педагоги Светлана Викторовна Пульникова (русский язык и литература) и Дарья Андреевна Шилова (история и обществознание);

— Тимофей Попов (школа № 146, Пермь) — физика и русский язык; наставники Тимофея — Лариса Васильевна Деденко (учитель физики) и Лариса Сергеевна Дмитриева (учитель русского языка и литературы);

— Лариса Бисерова (Большесосновская школа) — химия и русский язык; учителя Ларисы — Елена Владимировна Черепанова (русский язык) и Алёна Григорьевна Дегтярёва (химия);

— Маргарита Коваленко (школа № 22, Пермь) — химия и русский язык; наставники Маргариты — Елена Владимировна Савинская (учитель химии) и Талия Фасдагатиновна Козлова (учитель русского языка и литературы).

Всего в Пермском крае 101 стобалльник, а результат 80+ показал на ЕГЭ 4421 выпускник 2026 года. Это не максимальный результат в истории: в 2024 году шесть выпускников в Пермском крае сдали на 100 баллов по два экзамена.

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