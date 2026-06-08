Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Актрисы Пермского Театра-Театра поддержали приют для собак Алёна Главатских и Дарья Копылова приняли участие в фотопроекте для «Островка надежды» Поделиться Твитнуть

В фойе молодёжной сцены Театра-Театра работает фотовыставка «Каштанка. Островок надежды» (0+). Это совместный проект Театра-Театра и приюта «Островок надежды».

Открытие выставки состоялось 10 июня. В этот день на сцене Твоего молодёжного театра был показан спектакль «Каштанка. История собаки» (12+), о котором «Новый компаньон» уже написал подробно. Это моноспектакль — монолог Каштанки. Главную роль исполняют по очереди актрисы Алёна Главатских и Дарья Копылова, они же стали участниками фотопроекта. Девушки снялись с собаками из приюта, которые ищут новых хозяев.

Выставка работ фотохудожника Виктории Тарасенко работает до конца месяца. На стендах — не только милые фотографии, но и истории собак, оказавшихся в приюте.

В соцсетях Театра-Театра пишут:

«Каждый герой фотовыставки мечтает о доме и хозяине. А если чья-то история особенно вас тронула, но по каким-то причинам вы не можете взять собаку домой, вы можете стать её опекуном. В приюте «Островок надежды» всегда рады волонтёрам и пожертвованиям».️

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.