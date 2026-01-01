Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Такая вот вечная молодость Главной новинкой театрального сезона в Перми стал Твой молодёжный театр Поделиться Твитнуть

«Каштанка. История собаки»

Фото: Полина Борисова

Театральный сезон ещё не завершился, но кое-какие итоги уже можно подвести. Очевидно, что главным событием в театральной сфере Перми стало открытие молодёжной сцены Театра-Театра.

Говоря об открытии, нужно иметь в виду не только сам факт появления новой театральной площадки со специфическим репертуаром: речь идёт, конечно же, о художественных открытиях. Здесь пресловутые «новые формы» не декларируются и не изобретаются — они рождаются естественным способом и живут полнокровной жизнью, а давно знакомые артисты Театра-Театра вдруг раскрываются с неожиданных сторон и оказываются носителями каких-то неведомых ранее талантов и компетенций.

Самое, наверное, примечательное в этой истории — это «заточка» под целевую аудиторию. Руководитель проекта Марк Букин отлично понял, что бессмысленно создавать ещё один ТЮЗ — театр, в который подростки пойдут в культпоход вместе с классом, и адресовал Твой молодёжный театр (ТМТ), как назвали новую площадку, не буквально школьникам и молодёжи, а примерно… всем. Это тот редкий случай, когда понятие «семейный спектакль» выходит за рамки декларации: родители с детьми, в равной степени получающие удовольствие от зрелища, здесь — постоянные зрители.

Впрочем, некоторые возрастные градации у спектаклей всё же есть, и здесь примечательно их разнообразие: так, «Каштанка. История собаки» (6+) — это постановка, подходящая для самых маленьких, «Типа я» (12+) — в чистом виде подростковый спектакль, «Хокинг» (12+) подойдёт зрителю любого возраста, а «Покрышки» (16+) — это ностальгическая история, адресованная, скорее, родителям… Хотя нет: «Покрышки» — тоже для родителей с детьми, просто разные поколения считывают здесь сигналы разного уровня.

Фото: Полина Борисова

«Каштанка» — наверное, самое раскрученное, самое известное название в афише ТМТ; спектакли по этому рассказу Чехова идут во многих театрах — драматических и кукольных, неоднократно она ставилась и в Перми. Актриса Театра-Театра Алиса Девятова, которая вдруг оказалась талантливым режиссёром, да ещё и настоящей любительницей собак, поставила эту историю в формате моноспектакля — монолога героини. Собираясь на эту «Каштанку» впервые, невозможно не испытывать сомнения: а как же гусь, свинья, разнообразные человеческие особи? Ведь эти колоритные персонажи так важны! Как они украшают актёрские ансамбли, какие возможности дают исполнителям!

Но оказывается, что монолог — тоже полноправный вариант, если он подан в формате сторителлинга, когда «четвёртой стены» у сцены нет и актёр становится собеседником зрителя. Казалось бы, простейшее дело — выйти перед залом и рассказать историю. Но нет! Очень немногие владеют этой технологией: в последние годы, когда сторителлинг вошёл в моду, несостоятельных попыток его создания пришлось наблюдать множество — артисты, выходя на разговор с публикой, привычно актёрствуют, говорят «с выражением» и никак не могут найти верный тон, естественный и доверительный, но в то же время не скатывающийся в просторечие. Актриса Алёна Главатских — умеет. Она с такой неподражаемой откровенностью говорит: «Ну да, я собака», — что хочется ей поверить. Основа её успеха в этой роли — то, что она одновременно и вымышленная собачка из классической литературы, и современная девчонка, ровесница зрителей.

Фото: Полина Борисова

«Каштанка» завершается видеокадрами, на которых актёры ТТ запечатлены со своими собаками; даже если у зрителей есть претензии к пермской «драме» — художественные и прочие, — после такого не полюбить этот театр невозможно.

На первой в истории Перми Ночи театрального искусства 27 марта в ТМТ был представлен полностью авторский проект, от идеи до воплощения рождённый в этом театре: читка-рейв «Покрышки» — это, можно сказать, спектакль-манифест, декларация о намерениях, кредо нового театра, которое можно коротко сформулировать как «вечная молодость».

История, рассказанная в «Покрышках», в равной мере условна и реальна. С одной стороны, это буквальный пересказ личных историй авторов пьесы Александра Липовского и Дмитрия Шмакова о том, как увлечение искусством увело ребят из дворовой тусовки ранних 2000-х, откуда вполне могла открыться дорога в мир криминала; с другой стороны, зрителю предлагается не грузиться частностями, не искать полного правдоподобия и не мучиться вопросами о том, как это так дворовый пацан вдруг проснулся гениальным пианистом — эта профессия вообще-то не падает с неба, а нарабатывается годами очень изматывающих занятий. Не важно!

Фото: Полина Борисова

Важно, что Марк Букин, который в этой постановке и режиссёр, и исполнитель одной из ролей, и, как уже было сказано, руководитель всего большого проекта ТМТ, полностью отказался от театральности и пригласил зрителей буквально на тусовку. Важно, что спектакль начинается в формате читки: режиссёр понимает, что исполнителям ролей, которые существенно старше своих героев, не удастся обмануть зрителей, поэтому лучше даже не пытаться, не играть в подростков, а сразу честно обозначить: «Мы — актёры, которые представляют этот материал». Между тем по ходу дела отпечатанные тексты, с которыми поначалу выходят артисты, куда-то исчезают… И взрослые (хотя и молодые) дяди и тёти перевоплощаются в подростков. Бумажки, по которым шла читка, уже не нужны, всё взаправду; метаморфоза проходит так аккуратно, что зритель не замечает, что минуту назад актёр текст читал, а сейчас уже произносит от себя.

Фото: Полина Борисова

Читка перерастает в рейв. К этому моменту грань между сценой и публикой исчезает. Спектакль не зря идёт не в зрительном зале, а в специальном помещении, где зрительские сиденья расставлены по кругу, и актёры время от времени устраиваются на стульчиках среди публики. Если в предыдущем «возрастном» проекте Театра-Театра — детском Театре-Тятрике — есть специальная зона для «Алисы в Стране чудес» (6+), то в ТМТ — специальная зона «Покрышек»: это такой танцевальный клуб с несколькими экранами для караоке, и зрители могут присоединиться к танцующим героям, а могут и подпевать Тиме Белорусских или группе «Грибы» (за музыкальное сопровождение — персональный респект пермскому композитору, диджею и музыкальному эрудиту Андрею Платонову).

Фото: Полина Борисова

Это очень заразительно, и каждый показ «Покрышек» неизбежно завершается всеобщими танцами, продолжительность которых невозможно предсказать.

Здесь необходимо небольшое лирическое отступление. Нет ничего более чуждого и пугающего для автора этих строк, чем дворовые подростки. Вот, что называется, «не моё»! Но когда у постановщиков есть общая культура, театральная изобретательность и искреннее желание достучаться до всех, кто оказался в зале, это неизбежно срабатывает, и частная история перерастает в «роман взросления», который отзывается в каждом, даже если его молодость прошла не во дворе, а в непрерывном разучивании этюдов Черни.

Фото: Полина Борисова

Главную роль в спектакле исполняет Сергей Белов. Вчерашний студент мастерской Бориса Мильграма в московском Институте современного искусства стал лицом и талисманом ТМТ: он играет чуть ли не в каждой второй постановке этого театра. Марку Букину повезло с этим актёром: в нём при уверенной профессиональной мастеровитости остаётся что-то неизбывно детское. Это, можно сказать, олицетворение Твоего молодёжного театра — не по-детски профессионального и не по-взрослому искреннего.

Фото: Полина Борисова

Театр открылся с какой-то бешеной энергией и на этом запале выдаёт спектакль за спектак­лем — иногда по два в неделю. Посмотрим, как долго удастся сохранить заявленное качество при такой интенсивности.

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