В пермском аэропорту задерживаются рейсы в Сочи Незначительно задерживается рейс в Москву Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В Перми вновь возникают трудности с вылетом в Сочи. Как видно по онлайн-табло аэропорта Большое Савино, рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа», который должны были вылететь на юг в 05:05 и 05:50 соответственно, переносятся на вечер: вылет планируется в 18:15 и 18:25.

По данным Росавиации, в аэропорту Сочи с 01:10 вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения были сняты в 07:50.

Накануне, 27 июня, два авиарейса из Перми в Сочи были отменены.

Сегодня также ожидается задержка рейса авиакомпании «Россия» из Перми в Москву (Шереметьево): вместо 16:00 борт планируется выпустить в 17:15.

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