Из Перми отменили рейс в Сочи и задержали в Москву Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Большое Савино, из Перми отменили вылет в Сочи. Речь о рейсе N4 424 авиакомпании Nordwind.

Изначально планировалось, что рейс вылетит в 07:15, затем он был перенесён на 12:55. В результате — отменён.

Кроме этого, задерживается рейс ДР 5514 авиакомпании «Победа» в Москву. Расчётное время вылета — 13:10 вместо 06:40. Это связано с атакой БПЛА в столичном регионе - с 26 июня над Москвой и Подмосковьем сбито 62 дрона.

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