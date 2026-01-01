На Пермский край надвигается шквал
Вечером 26 июня в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный ливень, град и шквал до 20-25 м/с. В связи с этим Главное управление МЧС России по Пермскому краю выпустило предупреждение.
Жителей просят избегать нахождения вблизи деревьев, зданий, линий электропередачи и не оставлять автомобили рядом с ними. В случае аварий на электросетях следует отключить все электроприборы и соблюдать меры пожарной безопасности.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия.
Для вызова экстренных служб можно использовать номера: «01» со стационарного телефона, «101» или «112» с мобильного телефона (вызов бесплатный).
Ранее синоптики сообщали, что в Прикамье за выходные (27-28 июня) может выпасть месячная норма осадков.
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