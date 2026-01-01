Пермский край ждут аномально дождливые выходные Существует риск дождевых паводков Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В выходные дни на юго-западе Пермского края, включая, возможно, Пермь, ожидается значительное количество осадков. С пятницы по понедельник может выпасть от 50 до 100% месячной нормы. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

На западе края дожди начнутся уже сегодня, 26 июня. Местами дожди будут сопровождаться грозами. В Коми-Пермяцком округе возможно выпадение до 10-15 мм осадков. В Перми дожди ожидаются к вечеру. Температура воздуха будет от +19°С до +24°С, в Перми до +23°С.

Ночью на субботу температура по краю составит +11…+16°С, в Перми до +14°С. Возможны дожди, в том числе в Перми. Днем в субботу начнёт проявляться влияние циклона, выходящего с юга. Дожди будут усиливаться и охватывать все большую территорию. На западе они будут более равномерными, а в центральных районах возможны грозы. Температура воздуха днём будет варьироваться от +15°С на юге и западе края до +22…+23°С на северо-востоке, в Перми до +18°С.

Пик интенсивности дождей на юге и юго-западе края ожидается вечером в субботу и ночью на воскресенье. Однако пока неясно, где выпадет больше всего осадков. Ночью в воскресенье температура будет +11…+16°С, днем +13…+18°С, на севере до +20°С. В Перми ночью +12…+14°С, днем +15…+17°С.

К утру понедельника на юго-западе края может выпасть месячная норма осадков. Существует риск дождевых паводков.

В Перми за выходные может выпасть 30-50 мм осадков, но из-за ливневого характера их распределение будет неравномерным.

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