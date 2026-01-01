Пермская муниципальная управляющая компания признана банкротом В отношении неё введена процедура конкурсного производства Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Решением Арбитражного суда Пермского края ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ) признано банкротом. В отношении него введена процедура конкурсного производства на 6 месяцев, а конкурсным управляющим утверждён Илья Маслохутдинов. Решение принято 23 июня.

В силу п. 1 ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, говорится в сообщении ЕФРСБ.

Напомним, в феврале 2026 года суд в Перми признал экс-директора ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ООО «ПМУП «ГКТХ») Людмилу Осинцеву и владелицу ООО «Эверест» Наталью Якубину виновными в присвоении и растрате в особо крупном размере.

По данным регионального следкома, с декабря 2021 года по февраль 2024-го фигуранты дела руководили управляющей компанией, в ведении которой было порядка 80 домов. Так, УК заключила договор якобы на оказание услуг аварийного обслуживания и текущего ремонта домов. Виновные подписывали акты приёмки работ, в которых были недостоверные данные. В результате они осуществили присвоение и растрату свыше 16 млн руб.

Суд приговорил экс-директоров к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет условно и штрафам. Помимо этого, осужденные должны возместить причиненный организации ущерб.

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