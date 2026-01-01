Пермский суд назначил условный срок экс-главе муниципальной управляющей компании Они признана виновной в присвоении и растрате крупной суммы денег Поделиться Твитнуть

Людмила Осинцева / фото: ВЕТТА

В Перми суд признал виновными бывших директора муниципального предприятия и директора коммерческой организации в присвоении и растрате в особо крупном размере. Как сообщил источник «Нового компаньона», речь идёт об экс-директоре ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ООО «ПМУП «ГКТХ») Людмиле Осинцевой и директоре и владельце ООО «Эверест» Наталье Якубиной.

«В зависимости от роли каждой они признаны виновными в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и пособничестве в совершении данного преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — прокомментировали в СКР.

По данным регионального следкома, с декабря 2021 года по февраль 2024-го фигуранты дела руководили управляющей компании, в её ведении было порядка 80 домов. Так, УК заключила договор якобы на оказание услуг аварийного обслуживания и текущего ремонта домов. Виновные подписывали акты приёмки работ, в которых были недостоверные данные. В результате они осуществили присвоение и растрату свыше 16 млн руб.

Преступление выявлено оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю. В ходе расследования дома у виновных и в офисах организаций провели обыски, изъяли деньги и документацию, а также технику и печати. Помимо этого, у них арестовали автомобиль, деньги и недвижимость на сумму более 17,4 млн руб.

Суд приговорил экс-директоров к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет условно и штрафам. Помимо этого, осужденные должны возместить причиненный организации ущерб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.