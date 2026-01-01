Пермский «Амкар» анонсировал изменения в тренерском штабе Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

По результатам встречи с болельщиками руководство ФК «Амкар» выпустило официальный комментарий. В нём, в частности, говорится, что клуб не удовлетворён итогами сезона, и в особенности результатом последнего матча. Несмотря на высокий уровень самоотдачи игроков, выполнить поставленные задачи не удалось.

Главной целью команды на новый сезон остаётся выход в «Золото».

«Мы понимаем все риски осеннего этапа в «Серебре» и осознаём, что вылет в Лигу Б станет катастрофой. Спортивный блок обещает сделать всё возможное, чтобы собрать квалифицированную команду», — говорится в публикации.

В ФК «Амкар» отметили, что встреча с болельщиками прошла конструктивно и позитивно. Все желающие смогли задать вопросы, и, как надеются в клубе, «удалось найти взаимопонимание».

Решено, что в конце года состоится повторная встреча с болельщиками.

«Что касается изменений в составе и тренерском штабе, они планируются, и о них будет сообщено своевременно. Работа по укреплению всех линий команды уже ведётся», — заявили в «Амкаре».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.