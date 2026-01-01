Пермский «Амкар» проиграл ФК «Динамо» из Владивостока Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 14 июня, состоялась игра пермского ФК «Амкар» с «Динамо» из Владивостока за повышение в классе. Матч закончился со счётом 0:1 в пользу последних. Об этом сообщается в социальных сетях пермского футбольного клуба.

Решающий гол забил полузащитник Никита Касаткин.

Для выполнения главной задачи сезона и выхода в группу «Золото» подопечным Ярослава Мочалова в решающем матче достаточно было сыграть вничью. По итогам чемпионата обе команды набрали одинаковое количество баллов, однако при равенстве очков распределение мест определяется по результатам личных встреч. Этот показатель оказался лучше у дальневосточного клуба, который занял четвертую строчку и получил право на повышение в классе. «Амкар-Пермь» в итоговой турнирной таблице расположился на пятом месте, поэтому борьбу за выход в группу «Золото» пермякам предстоит продолжить в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что 6 июня пермский «Амкар» в рамках 17-го тура LEON Второй лиги «А» сыграл в гостях против владикавказской «Алании». Матч завершился ничьей со счетом 1:1.





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