Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новом сезоне фестиваля «Монумент Арт» в Перми появятся три новых больших мурала Предстоят также реставрационные работы на объектах прошлых сезонов Поделиться Твитнуть

Мурал "Кудым-Ош". Фестиваль "Монумент Арт". 2025 год. Фото: Никита Ажеев

Фестиваль уличного искусства «Монумент Арт» проводит открытые приёмы заявок от художников на участие в сезоне 2026 года.

Как уже писал «Новый компаньон», в рамках первого открытого приёма этого года планируется выбрать эскиз для росписи на здании крупнейшего городского энергетического предприятия — ТЭЦ-6 в Свердловском районе Перми. Прием заявок осуществлялся с 1 по 23 июня 2026 года включительно.

Сейчас открыты два новых отбора — оба они направлены на создание монументальной росписи на фасадах многоквартирных домов. Первая локация представляет собой фасад пятиэтажного жилого здания с окнами и кирпичной поверхностью. По нашей информации, адрес объекта — ул. Героев Хасана, 21. Приём заявок производится до 28 июня.

Адрес третьего объекта пока неизвестен, но это тоже фасад пятиэтажного многоквартирного дома. Заявки на эту локацию принимаются до 3 июля.

К участию приглашаются художники, работающие в направлениях мурализма, монументальной живописи и паблик-арта, а также творческие коллективы, имеющие опыт реализации масштабных художественных проектов.

Тематика нынешнего сезона «Монумент Арта» — «Единство народов России» и «Год промышленности Пермского края». Организаторы ожидают заявок, раскрывающих одну из заявленных тем. При создании эскиза необходимо учитывать архитектурные особенности объекта, включая расположение окон и конструктивные элементы фасада. Художественное решение должно органично взаимодействовать с архитектурой здания и быть адаптировано для восприятия в городском пространстве.

К участию принимаются цифровые эскизы, выполненные вручную или с использованием графических редакторов. Использование нейросетей для создания конкурсных работ не допускается.

Фестиваль «Монумент Арт» пройдёт в Перми второй раз, он пришёл на смену фестивалю паблик-арта «Граффити-Пермь». В прошлом сезоне в рамках фестиваля в городе появилось восемь муралов и расписанный забор длиной 250 м.

В нынешнем году, кроме создания трёх новых муралов, планируется провести реставрацию нескольких объектов паблик-арта, созданных в Перми в прошлые годы.

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