Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Уличные художники украсят муралами здание ТЭЦ-6 в Перми Темой фестиваля «Монумент Арт» 2026 года стали «Хроники Прикамья»

Пермский фестиваль паблик-арта «Монумент-арт» объявляет первый опен-колл 2026 года. Художников, работающих с муралами, монументальной живописью и паблик-артом, приглашают принять участие в разработке художественного макета для городской локации.

Тема локации: «Хроники Прикамья: От истоков до инноваций». Художникам предстоит создать макет для мурала на здании ТЭЦ-6 в Перми. Необходимо будет осмыслить историю Пермского края как единое визуальное повествование — от древних поселений и ремёсел до промышленности, науки, космоса и современных технологий.

По итогам опен-колла будет выбран эскиз для дальнейшей реализации.

Прием заявок осуществляется с 1 по 23 июня 2026 года включительно.

Фестиваль «Монумент Арт» пройдёт в Перми второй раз, он пришёл на смену фестивалю паблик-арта «Граффити-Пермь». В прошлом сезоне в рамках фестиваля в городе появилось восемь муралов и расписанный забор длиной 250 м.

