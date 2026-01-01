Возбуждено уголовное дело после аварии с автобусом в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Возбуждено уголовное дело по фату ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло утром 24 июня на ул. Всеобуча.

Автобус съехал в кювет. В аварии пострадали пассажиры, им оказывают медицинскую помощь.

Прокуратура Соликамска проверяет, соблюдались ли правила безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Если будут выявлены нарушения, будут приняты соответствующие меры. Также контролируется ход расследования уголовного дела.

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