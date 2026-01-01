В Прикамье рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет Четыре человека получили травмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 24 июня, около 7 часов утра в Соликамске (Пермский край) на ул. Всеобуча, рядом с остановкой «3 район», рейсовый автобус съехал в кювет. В результате происшествия пострадали четыре взрослых пассажира.

Как рассказал глава муниципалитета Александр Русанов, двоих раненых госпитализировали в городскую больницу, а ещё двоих направили в травмпункт, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств случившегося.

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