В Прикамье на заправках «Лукойла» ввели запрет на продажу топлива в любую тару Автовладельцам также стали отказывать в постоплате Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На АЗС компании «Лукойл» в Пермском крае запретили приобретать топливо в канистры и другие ёмкости. «Отпуск топлива в любую тару, включая канистры, запрещён», — говорится в объявлениях на автозаправочных станциях. Кроме того, автовладельцам стали отказывать в постоплате. Ограничений на заправку машин пока нет.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на всех 39 АЗС сети «Нефтехимпром» в Пермском крае введены ограничения на продажу бензина. Максимальный литраж отпуска любого топлива на одного клиента с 19 июня составляет 40 литров, а максимальный в канистру — 20 литров. При этом, если клиент захочет заправить автомобиль и взять топливо в тару, то максимум всё равно не должен превышать 40 литров.

В компании объясняли проблемы с нехваткой топлива логистическими сложностями и затруднились ответить на вопрос, когда ограничения будут сняты.

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