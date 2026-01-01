Все АЗС «Нефтехимпрома» в Прикамье ввели ограничения на продажу бензина В руки отпускают не больше 40 литров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На всех 39 АЗС сети «Нефтехимпром» в Пермском крае введены ограничения на продажу бензина. Об этом «Новому компаньону» сообщили в компании.

Максимальный литраж отпуска любого топлива на одного клиента с 19 июня составляет 40 литров, а максимальный в канистру — 20 литров. При этом, если клиент захочет заправить автомобиль и взять топливо в тару, то максимум всё равно не должен превышать 40 литров.

В компании объясняли проблемы с нехваткой топлива логистическими сложностями и затруднились ответить на вопрос, когда ограничения будут сняты.

В Пермском УФАС не стали комментировать ситуацию. «Обеспечение — не наши полномочия», — заявили «Новому компаньону» в пресс-службе.

«Нефтехимпром» имеет 20 АЗС в Перми, станции также работают в Краснокамском, Нытвенском, Большесосновском, Частинском, Чусовском, Соликамском, Кишертском, Ординском округах, в Березниках, Добрянке, Чайковском, Горнозаводске.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермское УФАС зарегистрировало жалобы на рост цен на бензин на АЗС сети «Нефтехимпром».

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